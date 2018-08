Hund und Mensch miteinander

Das Jugendsportfest des DVG findet erstmals in Niedersachsen und Freiheit statt. In Freiheit gibt es vom 10. bis 12. August gleich eine Doppelpremiere. Denn in Niedersachsen steht erstmals das bundesweite Jugendsportfest des DVG (Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine) auf dem Plan, und...