Mähdrescher brennen in Osterode

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist es am späten Freitagabend zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Stoppelfeld am Steilen Ackerweg in Osterode gekommen. Das Mähwerk des Mähdreschers überhitzte, im Inneren brannte bereits Stroh und musste mit etwa 1000 Liter Wasser gelöscht werden. Das Feuer griff nicht auf das Feld über, die Feuerwehr blieb laut Polizei aus Sicherheitsgründen noch vor Ort.

Zu einem nahezu identischen Einsatz kam es zudem an der B241 zwischen Osterode und Dorste. Hier musste das Gefährt sogar vom Feld gefahren und entleert werden, dann löschte die Feuerwehr die Reste ab, erklärt Ortsbrandmeister Thomas Riedel gegenüber unserer Zeitung. Während des Brandes an der B241 sei zudem angefragt worden, ob ein Fahrzeug nach Wulften entsandt werden kann – dort war es zu einem Feldbrand gekommen (wir berichteten). „Das heißt, es gab innerhalb von zwei Stunden drei Einsätze für uns“, sagt Riedel.

Beide Einsätze dauerten jeweils knapp eine Stunden. nza