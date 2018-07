Einbrecher entwenden Bargeld aus Wohnhaus

Osterode Bislang unbekannte Täter sind in der Westpreußenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am 18. Juli und 16.45 am 19. Juli. Die Täter drangen gewaltsam durch die Kellertür ein. Sie betraten sämtliche Räume und öffneten alle Schränke. Es wurde Bargeld in geringer...