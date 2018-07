Osteroder Schaukasten

Brandaufklärungfür Tauben

Morgens gegen 10 in Osterode: Mit Blaulicht und schrillendem Martinshorn eilen Feuerwehr und Polizei am Donnerstag zum alten Rathaus. Denn um 9.36 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage des historischen Gebäudes Alarm ausgelöst. Der vorgehende Angriffstrupp des Tanklöschfahrzeugs erkundete den betroffenen Bereich im Obergeschoss. Doch von Flammen und Qualm gab es glücklicherweise keine Spur. Stattdessen trafen die Feuerwehrleute auf eine Taubenfamilie, die es sich im Dachboden gemütlich eingerichtet hat. Ob den Täubchen wohl langweilig war und sie einfach nach etwas Action lechzten oder sie ihrem Nachwuchs das Verhalten im Fall eines Brandes erklären wollten? Die Antworten auf diese Fragen blieben die gefiederten Freunde leider schuldig. Ortsbrandmeister Thomas Riedel kann sich die Auslösung der betagten Brandmeldeanlage nur so erklären: „Die Tauben haben wohl den Staub aufgewirbelt“. Die Einsatzstelle wurde jedenfalls an eine Mitarbeiterin der Stadt Osterode des zuständigen Fachdiensts Bauen übergeben, der weitere Verbleib der herrenlosen Tiere wird schnellstmöglich geklärt. kic

Böses Spiel mitdem Feuer

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr Osterode zu einem Mülltonnenbrand in der Bahnhofstraße alarmiert. Dort stand der Inhalt eines Mülleimers an der Kreuzung zur Sösepromenade in Flammen. Mit einer Kübelspritze konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Auch wenn das Feuer glimpflich ausging, sind derlei Taten keine Dumme-Jungen-Streiche mehr. Schließlich ist das böse Spiel mit dem Feuer bei der derzeitigen trockenen Lage überaus gefährlich. Erst in der Woche zuvor war am 10. Juli um 2.58 Uhr bei der Feuerwehr eine Alarmierung zu einem gemeldeten Mülltonnenbrand zur Lindenberghalle erfolgt. Insgesamt fand die Feuerwehr in dieser Nacht vor Ort fünf brennende Mülltonnen in der Nähe der Lindenberghalle vor und löschte diese ab. In beiden Fällen war auch die Polizei vor Ort und nahm die Taten zu Protokoll. kic