Nächste Baustelle: B241 von Osterode bis Abzweig Förste gesperrt

Osterode Die Bauarbeiten sollen am kommenden Montag starten und mehrere Monate dauern. Der Verkehr wird über Herzberg und Katlenburg umgeleitet.

Die Baustellen rund um Osterode werden nicht weniger: Ab Montag, 23. Juli, beginnt wie angekündigt die Sanierung der B 241 zwischen Osterode und der Einmündung der L 525 nach Förste – und das erneut mit weitreichenden Folgen für die Verkehrsteilnehmer. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mitteilt, wird aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Vollsperrung erfolgen, die im ersten Bauabschnitt bis voraussichtlich November 2018 gedacht ist.

Der überregionale Verkehr wird während der Gesamtbauzeit in beiden Richtungen über die B 243 nach Herzberg und weiter über die B 27 und B 247 nach Katlenburg geführt. Die Baukosten für den ersten Abschnitt betragen etwa 4,8 Millionen Euro.

Zweiter Bauabschnitt im Jahr 2019

Die Einmündung der L 525 bleibt von der Maßnahme zunächst unberührt und kann in diesem Jahr vom Verkehr ohne Einschränkungen genutzt werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Erneuerung der B 241 von der Einmündung der L 525, bis zum Ortseingang Dorste ist dann für das Jahr 2019 geplant.

Aber auch weitere Maßnahmen sind von der Goslarer Behörde geplant. Zeitgleich zu den Arbeiten an der B 241 wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 unter halbseitiger Sperrung der Radweg an der L 523 zwischen Schwiegershausen und Osterode hergestellt. Des Weiteren wird etwa von September bis November 2018 ein größerer Durchlass im Ortskern von Schwiegershausen unter Vollsperrung der L 523 saniert. Der konkrete Baubeginn wird noch mitgeteilt.