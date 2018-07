Osterode Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag auf der B 498. Gegen 20.15 Uhr kam der 50-Jährige laut Polizei in einer Linkskurve unterhalb der Sösetalsperre vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2 500 Euro. pol

