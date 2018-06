Von Osterode nach Polen: Dieb klaut 80 000 Euro teuren SUV

Osterode Der Mercedes GLS 350 D verschwand in Osterode und tauchte an der polnischen Grenze wieder auf. Vom Dieb fehlt jede Spur.

In der Nacht zum Freitag wurde am Bergwäldchen in Osterode ein Mercedes GLS 350 D 4Matic gestohlen. Der schwarze SUV parkte am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus. Der Wert des neuwertigen Fahrzeugs beträgt noch ca. 80 000 Euro. Der Nutzer des Fahrzeugs bemerkte den Diebstahl am Freitagvormittag.

Ortung per GPS

Noch während bei der Osteroder Polizei der Sachverhalt aufgenommen wurde, rief der Fahrzeugnutzer eine Smartphone-App auf, über die das Auto dank GPS-Ortungssystem kurz hinter der polnischen Grenze lokalisiert werden konnte. Die Ermittler der Polizei Northeim/Osterode nahmen Kontakt mit dem gemeinsamen Zentrum der deutschen und polnischen Polizei in Swiecko/Polen auf. Von dort wurde die Fahndung auf polnischer Seite eingeleitet.

Noch am Vormittag wurde der Pkw an einem See 15 Kilometer südlich von Görlitz auf polnischem Hoheitsgebiet aufgefunden. Vom Fahrzeugdieb fehlt bislang jede Spur. fal

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05551/70050.