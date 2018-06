Gleich drei Unfälle am Mittwochvormittag

So verunglückte eine 18-jährige Autofahrerin aus Hattorf gegen 14.30 Uhr auf der K 427 zwischen Osterode und Aschenhütte. Nach einer Linkskurve kam ihr Auto laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro.

Im Gegenverkehr

Ein 19-Jähriger aus Katlenburg geriet am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der B 241 zwischen Förste und Osterode mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß dabei gegen die Schutzplanke der gegenüberliegenden Fahrbahn. Der entgegenkommende Pkw konnte ausweichen, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden von etwa 3 000 Euro.

Mofafahrer übersehen

Zu einem Unfall im Kreisel an der Bahnhofstraße in Osterode kam es gegen 7.30 Uhr. Eine 50-Jährige aus Göttingen übersah einen 48-jährigen Mofafahrer, der bereits im Kreisel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Mann stürzte und verletzte sich leicht. nza