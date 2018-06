Kritik an Kreishaushalt: CDU will Landrat unterstützen

Mit erneuter Kritik an der Haushaltsführung durch Landrat Bernhard Reuter und einem zu hohen Personalbestand beim Landkreis hat sich die CDU-Kreistagsfraktion vor der Sitzung des Finanzausschusses am 15. Juni zu Wort gemeldet. Der Kreishaushalt sei strukturell unterfinanziert und die Kritik der Kommunalaufsicht müsse ernst genommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Darin wird Harm Adam,...