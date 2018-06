„Klasse! Wir singen“

Kurz bevor der Unterricht in der Grundschule Sösetal in Förste begann, trafen sich schon seit dem Ende der Osterferien die Kinder unter Leitung ihres Musiklehrers Ulrich Potrykus. Sie wollten damit nicht etwa unter Beweis stellen, dass ihnen Singen viel Spaß macht. Alle 115 Kinder wollten in erster...