Ehemaliges Tanzlokales Cordes soll abgerissen werden

Auf der Ortsratssitzung Förste ließ Stadtamtfrau Thoskild Lätsch nicht nur durchblicken, dass Förste zurzeit 1 797 und Nienstedt 390 Einwohner zählt, sondern auch, dass sich der Landkreis Göttingen mit der Bauruine des ehemaligen Tanzlokales Cordes befasst und von dem Eigentümer einen Abriss gefordert hat. Dieses Gebäude, was langsam in sich selbst zusammenfällt und in der Förster Straße 92 nicht zu...