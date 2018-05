Tür aufgebrochen, Geld geklaut

Osterode In der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich laut der Osteroder Polizei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus eines Geschäftshauses in Osterode in der Auenstraße.

Hier hebelten sie eine Metalltür zur dortigen Gaststätte auf und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 130 Euro.

Wer etwas beobachtet hat und der Polizei sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann wird gebeten, sich bei der Osteroder Dienststelle unter der Telefonnummer 05522/508-0 zu melden.