150 Jahre SPD in Osterode

Im Rahmen ihrer Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen veranstaltet die SPD Osterode am 1. Juni einen Festakt in der Stadthalle, bei dem Sigmar Gabriel sprechen wird, und am Sonntag, dem 3. Juni, ein großes Sommerfest mit Livemusik, Kinderbelustigung im Kurpark vor der Stadthalle. ...