Sonnenbrand bei Kindern: Das darf nicht sein

Es ist ein ungewöhnlicher Mai, ein Monat mit viel Sonne. Und der Sommer kommt erst noch. So zieht es Eltern mit ihrem Nachwuchs in Freie, um die Natur zu erkunden. Doch Vorsicht ist geboten.

Denn Baby- und Kleinkinderhaut ist besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlung, und so stellt sich die Frage, wie Kinder am besten vor der Sonneneinstrahlung zu schützen sind. „Der richtige Schutz ist unglaublich wichtig“, erklärt der Osteroder Kinderarzt Hartmut Webel. „Das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter steigt nach dem Sonnenbrand in der Kindheit um ein vielfaches.“ Der Gehalt an Melanin in der Haut von Babys und Kleinkindern ist geringer als bei Erwachsenen. Sie enthält weniger Feuchtigkeit, da die oberste Epidermisschicht bei Kleinkindern noch relativ dünn ist. Das hat eine geringe Lichtstreuung zur Folge und die UV-Strahlen können tiefer eindringen.

Babys nicht in die Sonne

In den ersten zwölf Lebensmonaten sollte man Babys und Kleinkinder wenn möglich gar keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, rät beispielsweise Professor Dr. med. Dietrich Abeck, Dermatologe und Allergologe von der Technischen Universität München. Bei Babys unter zwölf Monaten sollte man Sonnencreme nur in Situationen verwenden, in denen es sich nicht vermeiden lässt, dass Sonnenstrahlen die Haut des Babys treffen. Die Produkte sollten dabei frei von Farb- und Konservierungsstoffen sein sowie kein Parfüm enthalten. Eine Sonnencreme für Kinderhaut sollte den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhalten und die Hautbarriere unterstützen. Für den Osteroder Kinderarzt ist besonders wichtig, dass keine absorbierenden und filternden Produkte verwendet werden, sondern reflektierender mineralischer Sonnenschutz. Der lasse sich zwar schwerer verstreichen und bilde einen dünnen Film, werde aber nicht durch die Haut aufgenommen wie bei Cremes mit chemischen Filtern.

Die beiden Fachleute raten Eltern dringend dazu, ihre Kinder zu schützen. Der Verzicht auf UV-Schutz – ob in Form von Kleidung oder Sonnencreme – sei absolut unverantwortlich und sollte dringend vermieden werden. Die Haut des Kindes könne sonst ernsthaften Schaden nehmen. „Sonnenbrand bei Kindern: Das darf nicht sein“, erklärt der Osteroder Mediziner bestimmt.