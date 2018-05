Osterode Den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderte am frühen Dienstagnachmittag ein Fahrradunfall in der Schlesischen Straße in Osterode. Laut Polizei soll sich ein Junge bei einem Sturz in der Feldmark derart verletzt haben, dass er mit dem Hubschrauber vorsorglich ins Krankenhaus nach Nordhausen geflogen wurde. rtl

