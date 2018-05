„Minuspol zieht die positiven Sachen an!“

Wir sitzen hier in eurem Proberaum im Haus der Jugend. Ist es schwierig, in Osterode so einen Raum zu finden?

Jeremias, Leadgitarre: Total schwierig. Wir sind seit längerem auf der Suche nach einem neuen Proberaum. Rock und Kultur stellt uns diesen Raum zur Verfügung, das alte Tonstudio. Wir sind total froh darüber. Aber hier soll in ein paar Wochen ein offener Übungsraum für Nachwuchsmusiker eingerichtet werden, dann wird er mit Band-Equipment vorgestellt sein.

Joschi, Schlagzeug: Wir brauchen einen großen Raum, wo wir alles reinkrachen können. Er müsste ein bisschen abseits sein, wegen der Lautstärke. Wo wir niemanden stören. Und er darf auch nicht zu teuer sein.

Wie sieht es mit Auftrittsmöglichkeiten in Osterode und Umgebung aus?

Julian, Gesang: Es gibt schon einiges: Wir haben hier im vergangenen Jahr beim Beachcup gespielt, beim Sweet Festival in Förste, im Haus der Jugend und beim JuFe in Pöhlde. Ab und zu ist hier also was los. Man sollte auch nicht zu viel in einer Stadt spielen.

Marc, Rhythmus-Gitarre: Als wir 2013 angefangen haben, unter dem Name „Empty Words“, war fast jede Woche was im Haus der Jugend. Aber es gibt heute nicht mehr so viele junge Bands. Und die Leute interessieren sich auch nicht mehr so für Livemusik, habe ich den Eindruck. Die Akustikschiene funktioniert hier noch ganz gut.

Marco, Bass: Mit Minuspol haben wir erst letztes Jahr angefangen, da hatten wir zehn Auftritte, jetzt sind schon 14 Konzerte fix, es werden vielleicht 25 bis Ende des Jahres. Es hängt davon ab, wie es mit den Band-Contests läuft.

Sind solche Wettbewerbe wichtig für eine junge Band?

Jeremias: Contests sind superwichtig! Vor allem, um Kontakte in der Szene zu knüpfen. Man kommt rum, kann mal in anderen Städten spielen, kriegt Feedback. Und es entstehen Freundschaften zu anderen Bands.

Bei der Emergenza-Online-Abstimmung, wo es um einen Auftritt beim Hurricane-Festival geht, sieht es ganz gut aus für Euch. Wie lange läuft die noch?

Marc: Bis 21. Mai. Die ersten Drei kriegen einen Auftritt. Es sieht grade sehr gut aus für uns, aber das kann sich innerhalb von einem Tag wieder ändern. Das wird eine knappe Nummer.

Jeremias: Es gab zig Vorrunden beim Emergenza-Contest, 70 bis 80 Bands haben teilgenommen, daraus wurden neun für die Abstimmung ausgewählt. Das ist eine große Ehre für uns. Beim Hurricane zu spielen wäre ein Traum, eine ganz andere Dimension. Das sehen sich Manager von Labels und Bookingagenturen an. Das könnte eine Eintrittskarte in einen Festival-Sommer 2019 sein. Und es sieht gut aus im Lebenslauf. (lacht)

Beim Hurricane würdet Ihr vor Zehntausenden spielen. Wie sieht es denn mit Lampenfieber bei Euch aus?

Julian: Lampenfieber haben wir nicht. Wir sind ganz ruhig vor den Auftritten. Dann kommt eine positive Aufregung, ein Adrenalin-Kick. Wir spielen gern vor unbekanntem Publikum. Wenn meine Familie vor der Bühne steht, bin ich viel nervöser.

Marco: Stimmt. Da fragt man sich: Was denken meine Leute, wenn ich hier eine Show abziehe. Es ist auch toll, wenn fremde Leute sagen, dass sie unseren Auftritt gut fanden. Die könnten ja auch was anderes sagen. Es ist ein ehrliches Feedback.

Apropos Show abziehen: Übt ihr für Eure ziemlich lebhaften Auftritte eine Choreografie ein?

Joschi: Es gibt ein paar geplante Momente in unserer Show. Julian springt von meiner Bassdrum, jedenfalls wenn ich auf meiner eigenen spiele. Manchmal springen auch alle gleichzeitig. Es gibt Probewochen, wo wir vermehrt auf Choreografie achten, aber es ist nicht alles durchgeplant.

Marco: Wir sind auch schon mal auf der Bühne zusammengekracht. (lacht) Wir haben jetzt festgelegt, dass jeder einen festen Bereich hat.

Wie sieht es mit Eurem Outfit aus?

Julian: Unsere Sachen sind aufeinander abgestimmt, wir tragen alle die gleiche schwarze Hose mit Löchern und ein schwarzes Hemd.

Joschi: Dieser Wiedererkennungswert ist wichtig für das Bühnenbild und um uns als Einheit, als Band zu erkennen.

Julian: Aber es ist auch wichtig, dass man diese Sachen nicht zu Hause anzieht, finde ich. Es ist wie eine Uniform, wenn man sie anzieht, weiß dein Kopf: Jetzt geht es los. Ich bin dann eine andere Person, es ist eine Rolle, die man einnimmt.

Wie entstehen die Songs: Zuerst die Texte oder erst die Musik?

Jeremias: Meist kommt das Instrumentale zuerst und dann basteln wird einen Text darauf. Dann weiß man schon, wie sich der Song anfühlt.

Julian: Manchmal hat man auch zuerst eine Idee für einen Text oder einen Refrain. Was privat und nebenbei passiert, spiegelt sich jedenfalls in den Songs wieder.

Ihr singt auf Deutsch: Ist das eine Haltung oder ein Bekenntnis – oder hat es einfach praktische Gründe?

Jeremias: Eine Diskussion englisch oder deutsch gab es nicht. Die deutschen Texte gehen zurück auf die Vorgängerband Empty Words. Damals hatten wir schon deutsche Texte, obwohl wir einen englischen Namen hatten. Die Entscheidung ist wohl schon gefallen, als wir noch gar kein Englisch konnten, in der fünften, sechste Klasse: Julian und ein paar Freunde kamen eines Tages auf dem Schulhof an: Wir haben einen Text geschrieben, auf Englisch... (lacht)

Julian: Das war schrecklichstes Englisch, mit dem Google-Übersetzer. Seitdem haben wir die Finger davon gelassen. (lacht)

Marco: Deutsch ist die Sprache, in der wir uns wohlfühlen und uns besser ausdrücken können, damit können wir spielen und mehr rausholen.

Wer schreibt die Texte?

Julian: Ich schreibe die Texte, Joschi hilft mir. Und wir machen sie alle zusammen fertig. Es soll ja auch nicht zu privat werden. (lacht) Manches ist ausgedacht, manches beruht auf wahren Begebenheiten.

Marco: Über die Reime und die Formulierungen wird diskutiert. Ein Text ist nicht fertig, bevor er nicht allen gefällt. Aber die Message war noch nie ein Problem. Es soll uns alle zufriedenstellen.

Wie sieht es mit einer Veröffentlichung aus: Ist da was in Planung?

Jeremias: Ja, wir fangen Ende des Monats mit Aufnahmen an, in Oberhütte bei Martin Schnella im Overlodge-Recording-Studio. Veröffentlichen werden wir das Album dann höchst wahrscheinlich selbst. Und dann wollen wir auch eine kleine Tour machen.

Schreibt Ihr für das Album ganz neue Stücke oder kommen da die Songs drauf, die ihr bis jetzt habt?

Joschi: Beides. Es gibt vier ganz neue Songs, den Rest haben wir schon mal live gespielt, aber noch nicht aufgenommen.

Im Internet gibt es ein paar Musikvideos von Euch. Wie sind die entstanden?

Julian: Die haben wir auch in Eigenregie gemacht, mit unserem Kumpel Marc Philip Ginolas, dem früheren Sänger von Empty Words. Der ist Mediengestalter, dreht und schneidet die Filme.

Ihr investiert eine Menge Zeit und Arbeit in die Band...

Jeremias: Ja, viel Arbeit. Und sie frisst Geld. Das ist im Moment eher was, um Geld zu verbrennen, statt es zu verdienen.

Julian: 10 bis 12 Stunden pro Woche kommen so nebenbei zusammen, die man in die Band steckt. Und freitags wird bis tief in die Nacht geprobt, manchmal auch samstags. Es geht schon viel Zeit drauf, aber es ist auch was Schönes. Da sind auch viele tolle Leute im Hintergrund, die uns helfen.

Wie habt Ihr Euch eigentlich als Band gefunden?

Jeremias: Marc und ich kennen uns schon ewig, noch als Schulkinder, über unseren Gitarrenlehrer und auch über die Band unserer Eltern, Con Aglio. Julian wurde von unserem früheren Sänger Marc Philip angeschleppt. Und Joschi kenne ich, seit er das Licht der Welt erblickt hat. (lacht)

Marco: Als ich 18 geworden bin, haben meine Freunde eine Überraschungsparty gegeben. Dort war auch Marc, so habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihm erzählt, dass ich Lust habe, Musik zu machen und gefragt, ob er nicht auch Bock dazu hat. Und er kannte ja die anderen. Seit 2017 spielen wir in der Besetzung, in der wir jetzt sind.

Julian: Vor Dir sitzen fünf beste Freunde. Wir machen auch außerhalb der Band viel zusammen.

Wie seid Ihr denn auf den Namen Minuspol gekommen? Hat der eine tiefere Bedeutung?

Julian: Wir haben lange nach einem Namen gesucht. Marco meinte irgendwann: Wie wäre Pluspol. Wir dann: Klingt voll scheiße – aber wie wäre es mit Minuspol? (lacht)

Jeremias: Minuspol zieht die positiven Sachen an! (lacht) Der Name klingt cool und sieht gut aus, wenn man ihn schreibt, kurz und knapp. Er bleibt im Gedächtnis.

Wie sind denn Euer Zukunftspläne: Ist Profi-Musiker Eure einziges Berufsziel oder gibt es einen Plan B?

Jeremias: Es wäre der Hammer, wenn man davon leben könnte, aber wir haben alle noch was anderes, Schule, Ausbildung, Studium, Marc arbeitet.

Marc: Man sollte jedenfalls noch was anderes in der Tasche haben, ein zweites Standbein.

Jeremias: Julian und ich planen, nicht zu Ende zu studieren. (lacht) Aber wir sind keine naiven Vollidioten, die alles andere aufgeben. Es braucht viel Glück und man muss die richtigen Leute treffen.

Marco: Aber es ist toll, was grade passiert: Früher hat man uns als ein paar Jungs mit Instrumenten auf der Bühne gesehen – wie süß, hieß es dann vielleicht. Aber jetzt sehen die Leute, dass es zu einem ambitionierten Projekt geworden ist, etwas das wächst.

Welche Beziehung habt Ihr zu Eurer Heimatstadt Osterode?

Julian: Wir sind Minuspol aus Osterode – so stellen wir uns bei Konzerten immer vor. Es ist unsere Heimat. Ich bin gerne hier, ich will hier nicht weg. Ich studiere in Göttingen, aber nicht, weil ich Göttingen so cool finde, sondern um in der Nähe von Osterode zu sein. Ich habe eine tolle Jugend hier verbracht. Ich war ein halbes Jahr im Ausland, da habe ich Osterode echt vermisst. Man kann hier gut leben. Mein Onkel hat einen Laden hier. Hier sind meine Freunde.

Marc: Ich habe keinen Bock auf Großstadt und Hochhaus. Osterode ist eine schöne Stadt, um hier zu wohnen.

Joschi: Es heißt immer: Es gibt hier nichts für Jugendliche, aber ich habe das nicht so empfunden. Ich hatte nie das Gefühl, es gibt hier zu wenig. Mir war hier nie langweilig. Wir haben uns selbst was organisiert.

Jeremias: Drei von uns sind im Vorstand von Rock und Kultur. Wir sind gewillt, etwas dafür zu tun, damit was für die Jugendlichen angeboten wird.

Hurricane-Festival

Minuspol haben die Möglichkeit, einen Auftritt beim Hurricane-Festival zu ergattern. Dafür benötigen sie bei einem Online-Voting viele Stimmen, um einen der ersten drei Plätze zu belegen. Die Abstimmung im Internet läuft bis zum 21. Mai: emergenza.firestone.de/de/voter/