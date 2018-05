Kunstwerke erstellen

Am Donnerstag, dem 17. Mai, trifft sich das Kunstlabor um 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek zum gemeinschaftlichen Arbeiten an eigenen Kunstwerken. Ob mit Acryl- oder Pastellfarben, mit Kreiden oder Stiften – im Kunstlabor ist vieles möglich. Eine Grundausstattung an...