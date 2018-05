Aufgrund des Feiertags Christi Himmelfahrt verschieben sich Abholtermine für Restabfälle und Wertstoffe um einen Tag. Die Abholung, die auf den 10. Mai fallen würde, wird am Freitag, dem 11. Mai, nachgeholt. In den Orten, in denen die Abholung üblicherweise am Freitag stattfindet, kommen die Entsorgungsfahrzeuge am Samstag, dem 12. Mai.

