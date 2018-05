Osteroder Schaukasten

Vorsicht, Schulkinder!

Als ein Ort, an dem Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht walten lassen müssen, ist der Fußgängerüberweg an der Grundschule in Lasfelde An der Bahn nun wirklich ausreichend gekennzeichnet. Die Geschwindigkeit ist während der Schulzeit auf 30 Kilometer begrenzt, von weitem schon ist ein blinkendes Warnlicht zu erkennen.

Und doch: Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. Das beobachtete am Mittwoch Carsten Fietz, selbst Vater eines schulpflichtigen Kindes. Im vergangenen Jahr hatte er an der Grundschule als Schülerlotse mitgeholfen, Kindern einen sicheren Überweg zu garantieren.

Ordnungsgemäß querte am Mittwoch ein Zweitklässler von der Schule aus die Straße, ordnungsgemäß hielt ein Autofahrer von der Innenstadt aus kommend am Zebrastreifen. Dann aber, so Fietz, habe sich ein Pkw aus Richtung Badenhausen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit genähert. Der Fahrer stieg in letzter Sekunde in die Eisen, gerade noch rechtzeitig, um das Kind nicht umzufahren. „Wir beobachten gefährliche Situationen immer wieder“, so der besorgte Vater, der sich auch über das Verhalten mancher Eltern wundert, die in dem Gefahrenbereich einfach halten, ihre Kinder rauslassen und anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht verbauen. „Ein solches Verhalten ist mir völlig rätselhaft und nicht nachvollziehbar“, lautet seine Kritik.

Nach dem jüngsten Zwischenfall bittet er die Verkehrsteilnehmer dringend, besonders vorsichtig an Schulen und Fußgängerüberwegen wie an der Bahn in Lasfelde zu fahren.

Die Sache wird inzwischen von der Polizei untersucht. „Es ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man einem Kind nicht den Vorrang lässt“, erklärte ein Beamter der Osteroder Polizei.

Der Fahrer hat jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro zu rechnen. „Kinder haben keine Knautschzone“, so der Beamte abschließend. mp