Landkreis hat zu früh geblitzt

In Lasfelde an der Grundschule gilt eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung. Foto: Martin Baumgartner

Osterode Ein Autofahrer aus Katzenstein ist empört über eine fehlerhafte Tempomessung in der 30-Zone vor der Grundschule Lasfelde.

Dass in der Tempo-30-Zone vor der Grundschule Lasfelde regelmäßig die Geschwindigkeit gemessen wird, ist vielen Autofahrern, die dort täglich vorbeikommen, bekannt. Ebenso die Tatsache, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Tempolimit handelt, das nur wochentags von 7 bis 16 Uhr gilt. Ansonsten sind dort 50 km/h zulässig.

Erstaunen und Empörung löste deshalb ein Zeugenfragebogen des Landkreises bei einem Fahrzeughalter aus Katzenstein aus, der Angaben zur Fahrerin seines Wagens machen sollte. Auf dem Foto war seine Frau zu sehen. Die war nämlich in der Straße vor der Schule mit 57 km/h „geblitzt“ worden, laut Bußgeldstelle eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 27 km/h. Laut Bußgeldkatalog würde dies eine Strafe von 100 Euro und einem Punkt bedeuten, im Wiederholungsfall eventuell auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Einspruch erhoben

Als der Katzensteiner jedoch den im Schreiben genannten Zeitpunkt der Messung las, wollte er seinen Augen nicht trauen: Seine Frau war um 6.20 Uhr gemessen worden, also 40 Minuten, bevor die Geschwindigkeitsbegrenzung in Kraft tritt. Der Mann erhob schriftlich Einspruch und schickte ein Foto mit, auf dem das entsprechende Verkehrsschild zu sehen war. Die Bußgeldstelle antwortete, dass man „unter Berücksichtigung ihrer Einlassung“, die Überschreitung auf 7 km/h korrigiere. „Das ist eine Frechheit“, sagt der Katzensteiner empört. „Wenn wir nicht nachgehakt hätten, wäre das so durchgegangen. Meine Frau ist sicher nicht die Einzige, die das betrifft.“

Auf unsere Nachfrage teilte der Landkreis mit, dass am entsprechenden Tag drei Fahrzeuge an der genannten Stelle vor 7 Uhr geblitzt wurden, zwei Halter hätten sich gemeldet. „Dabei hat sich herausgestellt, dass es im Zuge der Bildauswertung zu einem Fehler gekommen sein muss“, sagt Sprecher Ulrich Lottmann.

„Ich entschuldige mich bei den Betroffenen für etwaige Unannehmlichkeiten. Eine dritte Verkehrsteilnehmerin konnte über den Fehler von der Bußgeldstelle noch vor Erhalt des für sie bestimmten Anhörungsbogens telefonisch informiert werden.“ Eine Erklärung, warum die Tempo-30-Messung überhaupt um diese Zeit stattfand, gab Lottman nicht.