Osterode In einigen Osteroder Straßen waren am Donnerstagmorgen die hinteren Kennzeichen mehrerer Fahrzeuge verschwunden.

Diebestour in Osterode: Langfinger klauen Nummernschilder

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Osterode im Siebenbürgenweg, in der Gartenstraße sowie in der Schwimmbadstraße von insgesamt vier Fahrzeugen die jeweils hinteren Kennzeichen entwendet.

Da die Tatorte nahe beieinander liegen, geht die Polizei davon aus, dass es sich um den oder dieselben Täter handelt. Hinweise werden unter Telefon 05522/5080 entgegengenommen.