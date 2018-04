Bäckereidieb flieht übers Dach

Osterode Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zu einer Bäckerei in Osterode. Als die Polizei eintraf, trat er eine abenteuerliche Flucht an.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Martin-Luther-Platz beobachtet worden. Bei Eintreffen der Polizei trat er die Flucht an. Über die Höhe des Schadens und die Beute liegen der Polizei noch keine Kenntnisse vor.

Um 2.10 Uhr in der Nacht hatten Zeugen bemerkt, wie eine unbekannte Person die Scheibe der Eingangstür einer Bäckerei gewaltsam beschädigte. Der Täter verschwand anschließend in dem Gebäude. Sofort informierten die Zeugen die Polizei Osterode über den Einbruch.

Als die Beamten wenige Minuten später am Tatort eintrafen, ergriff der Täter die Flucht, indem er im zweiten Obergeschoss durch ein Fenster und anschließend an einem Fallrohr nach unten auf ein Dach kletterte. Der weitere Fluchtweg konnte laut Polizeiangaben aufgrund mehrerer verschiedener Hinterhöfe nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei Osterode bittet um Hinweise unter Telefon 05522/508-0.