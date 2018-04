Breake-Dance, Free Fall und großes Feuerwerk locken nach Osterode

Osterode Das traditionelle Osteroder Frühlingsfest startet am Freitag auf der Bleichestelle mit einem bunten Mix an Fahrgeschäften und kulinarischem Angebot.

Am kommenden Freitag startet in Osterode das traditionelle Frühlingsfest mit einem bunten Mix an Fahrgeschäften und einem großen kulinarischen Angebot.

Ein Break-Dance, Auto-Skooter, ein Music-Express und Car-Wash sind auf dem Festplatz, der Bleichestelle, ebenso dabei, wie der Free Fall und Bungee sowie ein Kinderkarussell. Spielgeschäfte bieten unter anderem Bogenschießen, Pfeil- und Dosenwerfen an. Das Frühlingsfest lockt am Freitag mit einer Happy Hour zwischen 14 und 19 Uhr und am Samstag mit einem Feuerwerk. Montag ist Familientag mit Ermäßigung an allen Geschäften.

Am Freitag laden die Schausteller in Zusammenarbeit mit der Stadt Osterode die Jugendgruppen Lebensbaum und Rückenwind auf den Festplatz zu einem kostenlosen Besuch ein.

Die Osteroder Bleichestelle bleibt wegen der Festveranstaltung bis zum 27. April für den Verkehr gesperrt. mp