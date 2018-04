Tarifrunde Öffentlicher Dienst: Donnerstag neue Warnstreiks möglich

Osterode Streikende aus Süd-Ost-Niedersachsen nehmen am 12. April an einer Großdemonstration in Hannover teil.

Am 15. und 16. April wird zum dritten Mal in Potsdam über die Tarifverträge für den Öffentlichen Dienst in den Kommunen und im Bund, für die Ver- und Entsorgung und für den Personennahverkehr verhandelt. Noch liegt kein Angebot vor. Deshalb ruft Verdi in Süd-Ost-Niedersachsen zur Beschleunigung der Verhandlungen ein weiteres Mal zu einem eintägigen Warnstreik auf.

Bestreikt werden Kommunalverwaltungen, Kitas, der ÖPNV, Jugendzentren, Energieversorger, die kommunale Abfallwirtschaft, Jobcenter und die Agentur für Arbeit, Bundeseinrichtungen und städtische Bäder auch in Göttingen und im Harz (wir berichteten).

Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller setzt auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, wenn es zu Beeinträchtigungen kommen sollte.

Die Streikenden aus Süd-Ost-Niedersachsen werden am 12. April mit etwa 50 Bussen zur Verdi-Streikkundgebung nach Hannover fahren und mit Kollegen auf dem Opernplatz Flagge zeigen. Dort wird Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske als Hauptredner erwartet.

Wertmüller weist darauf hin, dass sich der Aufruf zum Warnstreik an alle Beschäftigten richtet, aber nur Verdi-Mitglieder haben Anspruch auf Streikgeld.