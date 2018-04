Bühne & Verkehrsöffnung: Bürger haben viele Ideen für Kornmarkt

Wie soll der Kornmarkt in der Osteroder Altstadt in Zukunft aussehen? Was ist für die Osteroder Bürger wichtig, welche Vorschläge, Visionen und Wünsche gibt es, um ein zu der historischen Altstadt passendes Konzept zu entwickeln? Um dies zu erfragen, hatte die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Planungsgruppe Puche aus Northeim in den Ratssaal eingeladen. Bürgermeister Klaus Becker bat die Anwesenden, sich positiv aber auch kritisch in...