Teichhütte Teichhütte. Beim Abfahren vom Edeka-Parkplatz in Teichhütte hat eine 83-Jährige gestern Abend den vorfahrtberechtigten Pkw eines 36-Jährigen übersehen. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer kamen verletzt in eine Klinik. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Straße gesperrt. kic

