Osterfeuer 2017 in Lerbach: Freistehend auf einer Bergkuppe war es ein Augenschmaus für Jung und Alt. Foto: Günther Koch

Osterode In Herzberg wird es in diesem Jahr erstmals kein Osterfeuer geben. Der Grund: Es gibt zu wenige Helfer.

Hier brennen am Wochenende die Osterfeuer

Sie brennen wieder – die Osterfeuer. Auch bei uns werden sie, entweder am Ostersamstag oder erst am Sonntag, entzündet.

Am großen Feuer treffen sich dann Familien und Freunde, um, vielleicht auch bei Bratwurst und einem Bierchen, einen gemütlichen und stimmungsvollen Abend zu erleben.

Den Winter vertreiben

Dabei haben die Osterfeuer gar nicht so viel mit dem christlichen Fest zu tun. Sie werden seit jeher viel mehr entzündet, um den Winter zu vertreiben. Der hatte sich in diesem Jahr bei uns wirklich hartnäckig gehalten. Außerdem soll die Saat vor bösen Geistern geschützt werden. Die Feuer sollten in der Vergangenheit außerdem Fruchtbarkeit, Wachstum und Ernte der Bauern sichern. Ein traditionsreicher Brauch also.

Kein Feuer in Herzberg

In Herzberg wird es in diesem Jahr erstmals allerdings kein Osterfeuer geben. Die Mitglieder des Vereins Osterfeuerfreunde Herzberg haben sich dagegen ausgesprochen. Der Grund: Es gibt zu wenige Helfer, die das Osterfeuer aufschichten und beaufsichtigen können. Viele Vereinsmitglieder stehen vor beruflichen und familiären Veränderungen. 2019 allerdings soll es auch in der Welfenstadt wieder ein Osterfeuer geben. kw

OSTERFEUER IN UNSERER REGION Ostersamstag, 31. März 2018: Bad Grund – Am Knollen, Am Westschacht, Am Georgstollen – ab 18.00 Uhr Badenhausen – Am Papenberg (Steinbruch), In der Lehmkuhle (Unterdorf), Am Naturfreundehaus – ab 18.00 Uhr Bad Lauterberg – Wiesenbeker Teich – ca. 19.00 Uhr Braunlage – Auslauf Brockenwegschanzen – ab 17.00 Uhr Clausthal- Zellerfeld – Auf den Zellerfelder Höhen, Auf der Bockswieser Höhe, Wiese Mühlenstraße, Wiese Andreasberger Straße, Auf dem Gelände der Feuerwehr am Kaiser-Wilhelm-Schacht, Campingplatz Prahljust, Kleingartenverein Roseneck – ab 18.00 Uhr Dorste – Am Moosberg – ca. 19.00 Uhr Düna – Hainholz – ca. 19.00 Uhr Elbingerode – Osterfeuerplatz in der Feldmark – ca.19.00 Uhr Eisdorf – Am Steinweg/Kleine Trift, In der Uferstraße – ab 18.00 Uhr Förste – In der Schanze – ca. 19.00 Uhr Freiheit – Am Butterberg – ca. 19.00 Uhr Gittelde – Am Hütteberg – ab 18.00 Uhr Hattorf – Verlängerung Bachstraße – ca. 19.00 Uhr Herzberg – Kein Osterfeuer Hohegeiß – Auf dem Schützenplatz – ab 19.00 Uhr Hörden – Osterfeuerplatz in der Briege – ca. 19.00 Uhr Katzenstein – Festplatz/Große Wiese – ca. 19.00 Uhr Lasfelde – Am Kyffhäuser/Wellbachtal – ca. 19.00 Uhr Lerbach – Oberdorf Unterdorf – ca. 19.00 Uhr Lonau – Am Dorfgemeinschaftshaus – ab 18.00 Uhr Marke – Oberes Feld – ca. 19.00 Uhr Neuhof – Am Dorfgemeinschaftshaus – ca. 18.30 Uhr Nienstedt – Hegeanger – ca. 19.00 Uhr Osterhagen – Am Bocksufer – ca. 19.00 Uhr Osterode – Campingplatz Eulenburg – ca. 19.00 Uhr Petershütte – Lindenstraße/Bremke – ca. 19.00 Uhr Riefensb.-Kamschl. – Kohlungsplatz – ca. 19.00 Uhr Schwiegersh. – Am Breiten Baum – ca. 19.00 Uhr Sieber – Große Wiesen – ca. 19.00 Uhr Steina – Laib‘s Scheune – ca. 19.30 Uhr St. Andreasb. – Am Glockenberg – ab 18.30 Uhr Tettenborn-Kolonie – Am Sportplatz – ca. 19.30 Uhr Walkenried – Auf dem Geiersberg – ab 18.30 Uhr Wieda – Am Bergschwimmbad – ab 19.00 Uhr Windhausen – Am Windischem Hals – ab 18.00 Uhr Willensen – Kein Osterfeuer Wulften – Verlängerung der Straße Neue Welt – ca. 19.00 Uhr Zorge – Am Feuerwehrhaus – ab 18.00 Uhr Ostersonntag, 1. April 2018: Pöhlde – Am Eckernloch, Im Unterdorf – ca. 19.00 Uhr Bad Sachsa – Am Knickberg – ca. 19.00 Uhr Barbis – Westkoldung – ca. 19.00 Uhr Bartolfelde – Am Hundeberg – ca. 19.00 Uhr Scharzfeld – Auf dem Steinberg, Auf dem Schulberg – ca. 19.00 Uhr Osterhagen – Am Querberg – ca. 19.00 Uhr Ührde – Kleebucht – ca. 19.00 Uhr Wieda – Grillplatz – ca. 19.00 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Uhrzeiten bei Einbruch der Dunkelheit.