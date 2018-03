Englisch am Vormittag

Für alle mit geringen Englisch-Vorkenntnissen bietet die VHS ab Donnerstag, 5. April, einen Kurs an. Ziel ist es, dass die Teilnehmer nach 15 Treffen (jeweils von 9.30 bis 11 Uhr) in der Lage sind, in einfachen Alltagssituationen in der Fremdsprache kommunizieren können. Noch sind Plätze frei....