Täter zerkratzt Beifahrerseite. Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 2 500 Euro entstand bei einer Sachbeschädigung am Dienstag in Osterode. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem Gegenstand die Beifahrerseite eines auf dem Aloha-Parkplatz abgestellten schwarzen Opel Astra Cabrio. Tatzeitraum etwa 9 und 12 Uhr. Zeugenhinweise an die Polizei Osterode, Tel. 05522/5080. rtl

