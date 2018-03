Autofahrer verstoßen 452 Mal gegen Tempolimit

In der vergangenen Woche fand die Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Osterode statt (wir berichteten). An allen Tagen nahmen Polizei und Landkreis Geschwindigkeitsmessungen sowie Alkohol- und Drogenkontrollen sowie am Dienstag eine Schwerlastkontrolle des Güterverkehrs vor. Dabei konnten unter anderem Verstöße im Bereich Geschwindigkeit, Ladungssicherung und Fahrpersonalrecht festgestellt werden.

Insgesamt wurden in der Verkehrssicherheitswoche 452 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt – in fünf Fällen hatte das ein Fahrverbot zur Folge. Die höchste gemessene Tempoüberschreitung: 52 km/h zu schnell in einer 80 km/h-Zone.

19 Fahrzeugführer nutzten während der Fahrt ihr Handy. Den Sicherheitsgurt hatten 13 Fahrer nicht angelegt. Positiv sei laut Polizei anzumerken, dass trotz der hohen Kontrolldichte im Bereich Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei den kontrollierten Fahrzeugführern nur ein Verstoß festgestellt wurde.

Unfallfluchten auf Parkplätzen

Zudem verteilten die Beamten am Mittwoch auf den Parkplätzen am Kaufland und Rewe Flyer, die auf die zunehmende Anzahl der Verkehrsunfallfluchten auf Parkplätzen aufmerksam machen. Die Kunden wurden in Zusammenarbeit mit dem Präventionsteam der PI über die Konsequenzen von Fahrerfluchten informiert.

Zudem wurden sie über die richtige Verhaltensweise aufgeklärt, so denn eine Unfallflucht festgestellt wird. Die Aktion stieß laut Polizei bei allen Beteiligten auf durchweg positive Resonanz.