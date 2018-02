Koch ist neue Leiterin

Osterode Sie ist zurück an alter Wirkungsstätte: Anke Koch (hier mit Klaus-Dieter Gläser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Göttingen) hat zum 1. Februar die Leitung der Geschäftsstellen Duderstadt und Osterode der Agentur für Arbeit Göttingen übernommen. Die gebürtige Pöhlderin absolvierte ihre Ausbildung zur Angestellten in der Bundesanstalt für Arbeit im damaligen Göttinger Arbeitsamt. Seit ihrer Ausbildung hat sie zahlreiche Aufgaben übernommen und in verschiedenen Geschäftsstellenbezirken gearbeitet. Etliche Stationen ihres bisherigen Werdeganges haben die bekennende Aktivistin des Pöhlder Carnevalsclubs immer wieder nach Osterode geführt: die erste Aufgabe als Fachkraft in der Anmeldestelle; später als Arbeitsvermittlerin und dann als Berufsberaterin. Seit 2014 übernimmt Koch, die auch im Pöhlder Frauenchor singt, in der Göttinger Arbeitsagentur Führungsaufgaben. Jetzt folgt Koch ihrem ehemaligen Chef Johannes Oßwald als Geschäftsstellenleiterin nach. Foto: Agentur für Arbeit

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder