Herzberg. Seit 2017 wird saniert, ein Ende ist nicht abzusehen. Gleichzeitig graben Archäologen im Untergrund. Welche Geheimnisse sie finden.

Das Welfenschloss in Herzberg ist einmalig. Es ist das größte Rennaissancefachwerkschloss in Norddeutschland und hat 180 Zimmer. Das Bauwerk geht zurück auf eine mittelalterliche Burganlage, die aus dem 11. Jahrhundert stammt. Nach einem Brand im Jahr 1510 wird das Schloss wieder aufgebaut - so wie wir es heute kennen, als Vierflügelanlage.