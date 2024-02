Sieber. Kaum jemand kennt ihn, hierzulande ist er stark bedroht: der Gartenschläfer. Der BUND will in Sieber helfen. Was geplant ist.

Zorro ist stark gefährdet: Niedersachsenweit kann er nur noch im Harz nachgewiesen werden. Zorro - das ist in diesem Fall keine Comicfigur, sondern der Gartenschläfer, ein naher Verwandter des Siebenschläfers. Aufgrund seiner schwarzen Fellzeichnung im Gesicht sieht er aber genau so aus wie der Superheld und das hat ihm den Spitznamen Zorro eingebracht. Leider hat der Gartenschläfer keine Superheldenkräfte, denn sonst könnte er sich selbst helfen. Das muss der Mensch übernehmen. Die Deutsche Wildtier Stiftung hat daher schon im vergangenen Jahr den Gartenschläfer (Eliomys quercinus) zum Wildtier des Jahres 2023 ernannt. Man wollte auf diese faszinierende und bedrohte Art aufmerksam machen und so zu ihrem Schutz beitragen.