Pöhlde. Tolle Tage im Südharz: Wie war der Auftakt zum Straßenkarneval? Was ist noch geplant? Hier sind die Eindrücke aus Pöhlde und Hörden.

Weiberfastnacht: Der Tag, an dem im Karneval die Damen das Sagen haben. Am Donnerstag zogen etwa 50 verkleidete Damen durch Pöhlde. Traditionell treffen sich die Damen des Pöhlder Carneval Club zur Weiberfastnacht am späten Mittag, um gemeinsam auf die tollen Tage aufmerksam zu machen und um zu feiern. Darunter auch Karnevalistinnen, die von weiter her angereist sind.