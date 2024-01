Herzberg. Warum heute Bienen, Hummeln und andere Insekten von der Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen profitieren.

Die Kinder der Kindertagesstätte Morgentau in Herzberg haben im Frühjahr wohl viel zu gucken in ihrem Garten. Von der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen in Herzberg gab es jetzt ein Insektenhotel für die Kinder. Ein solches Hotel haben die Mitglieder der GAB auch schon der Oberschule Herzberg und dem Juesseehilfe-Verein übergeben.