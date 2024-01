Osterode. Der Harzer Winter soll kommende Woche noch einmal zurückkehren. Wieso dieser auf das bayerische Gemüt schlägt, erklärt Redakteurin Nina Schmitzer.

Die Neujahrsvorsätze sind beschlossen, der Weihnachtsbaum ist mit einem Tritt aus dem Haus befördert und die Motivation für 2024 ist auf einem ungeahnten Hoch. Fehlt nur noch eines: das passende Wetter. Also habe ich bereits in dieser Woche begonnen, die immer weiter in den Minusbereich sinkenden Temperaturen mit einem „Das ist nur der letzte Rest vom Winter“ zu erklären.