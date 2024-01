Wulften. Feiern und Erinnern: Die große Sham-Revival-Party in Wulften am 13. Januar verspricht diese Mischung. Was das Jahr besonders macht, verrät Uwe Dybowski.

Erst beliebter Gasthof, dann über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Disco: Sham in Wulften. Auch in diesem Jahr soll mit der „Sham-Revival“-Party der einst legendären Discothek gedacht werden. Was geplant ist - und wieso dieses Jahr ein besonderes für Veranstalter Uwe Dybowski ist, verrät er im Gespräch.