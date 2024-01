Herzberg. Bei Lebensmittelkontrollen 2023 werden vier Betriebe in Herzberg am Harz auffällig. Die Mängel sind zwar beseitigt, doch was genau ist passiert?

Die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen, die das Land Niedersachsen im Landkreis Göttingen seit April 2023 durchgeführt hat, sorgen aktuell wieder für Diskussionen in den Sozialen Medien. Auch in vier Einrichtungen in Herzberg am Harz sollen damals hygienische Mängel und Verstöße festgestellt worden sein. Betroffen waren demnach das China-Restaurant Nanjing, Fisch Anton, Schwimmbad und Camping Lonau sowie die Großküche der Helios-Klinik Herzberg/Osterode. Alle Mängel seien mittlerweile behoben, die Liste der Vergehen in einigen Einrichtungen ist dennoch lang.