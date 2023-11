Pöhlde. Die zweite Garde des 1. VC Pöhlde konnte am Wochenende gegen den ASC 46 Göttingen triumphieren und ist somit wieder Tabellenführer.

Der 1. VC Pöhlde II musste in der Bezirksliga Südniedersachsen (Männer) gegen den ASC 46 Göttingen V ran. Das Spiel fand vergangenen Sonntag um 10 Uhr statt. Nach der Niederlage gegen die SG Lenglern sollte jetzt wieder ein Sieg her, was den Pöhldern auch gelang: Sie gewannen 3:1 nach Sätzen gegen die fünfte Mannschaft des ASC und sind wieder Spitzenreiter - VCP II hatte den ersten Tabellenplatz nach der Auswärtsniederlage gegen die SG Lenglern am 1. Oktober eingebüßt.