Elbingerode. Nach erfolgreicher Teilnahme: Eine Spende von 1000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter GmbH wird übergeben.

Gut vorbereitet und voller Freude starteten am 2. September um 10 Uhr die „Elbi Hexen on Tour“ Katrin Wedekind, Uta Finster, Bianka Minne, Ola Minne und Andrea Reich (auf dem Bild von links) die 35 km für den Harzer Hexentrail. Die Strecke hatte Höhen und Tiefen, es ging über anstrengende Aufstiege aber auch auf nicht weniger anstrengende Abstiege, dafür hatte man wunderschöne Ausblicke in die Natur.

Eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss

An 3 Checkpoints wurde man bestens versorgt und mit Getränken und Obst wieder auf die Strecke geschickt. Am Ende war man sich einig es war eine Erfahrung die man mal gemacht haben muss. Eine Spende von 1000 Euro wurde an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter GmbH am 5. Oktober übergeben, welche mit Freude angenommen wurde.