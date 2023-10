Herzberg. Neue Geschwindigkeitsanzeigegeräte gehen in Herzberg am Harz in Betrieb. Die Anlagen werden von der Verkehrswacht gesponsort.

Die vor Jahren von der Stadt Herzberg angeschafften Geräte, die entgegenkommenden Fahrzeugen ihre gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, sind in die Jahre gekommen. Die an festgelegten Gefahrenpunkten mobil installierten Messgeräte registrierten nur die gefahrenen Geschwindigkeiten, die später allgemein ausgewertet werden konnten. Dabei blieben die Fahrzeuge und ihre Fahrer anonym. Jetzt unterstützte die Verkehrswacht Herzberg die Anschaffung von zwei neuen Geräten, die sowohl in der Stadt Herzberg als auch in den Ortsteilen zum Einsatz kommen werden.