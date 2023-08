Eishockey Fanclub Südharz feiert  30-jähriges Bestehen

Der Eishockey Fanclub Südharz kann in diesem Jahr auf 30 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass soll das Jubiläum angemessen mit einem Fest gewürdigt werden, und zwar am Samstag, 5. August. Gefeiert wird ab 15 Uhr auf der Anlage des TC Wulften in der Waßmannstraße 9.

„Wir haben rund 120 Voranmeldungen, aber natürlich ist auch jeder, der spontan vorbei kommen möchte, herzlich willkommen“, freut sich der Vorsitzende Frank Berlin bereits auf die Feier. Angekündigt hat sich auch eine große Delegation der Harzer Falken inklusive Trainer Jozef Potac, dem Vorstand und einigen Spielern des Eishockey-Regionalligisten.

Um dem nasskalten Sommer aus dem Weg zu gehen, wurde die Veranstaltung kurzfristig in die Tennishalle des TCW verlegt. „So können alle trocken und gemütlich feiern und wir müssen nicht befürchten, dass das Jubiläum ins Wasser fällt“, erklärt Berlin.

