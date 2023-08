Stadt Osterode übernimmt Trägerschaft für den KiGa Lerbach

Neuer Träger, aber gleiche Unterstützung: 40 Jahre lang betrieb der „Verein Kindergarten Kunterbunt“ den gleichnamigen Kindergarten in Lerbach. Die künftige Übernahme der Stadt Osterode wird den Verein aber nicht davon abhalten, diese Einrichtung weiter zu fördern und zu unterstützen, so die Zuständigen.

So lautete die eindeutige Entscheidung bei der Vollversammlung des Kindergartenvereins. Denn es gibt wieder einen voll besetzten Vorstand für den Förderverein: Zwar stellte Yvonne Szandrach ihr Amt als erste Vorsitzende zur Verfügung, mit Dunja Kümmritz wurde aber eine Nachfolgerin gefunden und einstimmig gewählt. Neu hinzu bei der Wahl kam auch Anikó Wuttig als Schriftwartin, Kristin Klügel bleibt zweite Vorsitzende, Peter Hugk behält weiterhin das Amt des Kassenwartes.

Stadt Osterode übernimmt Kindergarten

So konnte der neue Vorstand erfreulicherweise mitteilen, dass die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung für den Verein „Kindergarten Kunterbunt“ erfolgreich abgeschlossen wurden, und dass damit einer Übernahme am 1. August nichts mehr im Wege stehen wird. Der „Kindergarten Kunterbunt“ bleibt auch nach der Übernahme weiterhin als Verein bestehen und wird in Zukunft den Kindergarten weiter in seinen Tätigkeiten fördern und unterstützen.

Der sehr aktive Verein hat übrigens in den vergangenen Jahren eine Kindergartengruppe und zuletzt auch zwei Krippengruppen geführt, so die Vorstandschaft. Das wäre jedoch ohne das hohe ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder, mit einem zeitlichen Einsatz, wie Vollzeitarbeitskräften, in dieser Form nicht möglich gewesen.

„Aber auch eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Osterode war dafür von Nöten“, betont die erste Vorsitzende. Letztendlich wurde im Frühjahr dieses Jahres die Entscheidung herbeigeführt, dass die Trägerschaft für den Kindergarten an die Stadt Osterode übergeben werden muss.

Übernahme von Mitarbeitern und Inventar

Viele Absprachen und Verhandlungen mit der Stadtverwaltung bezüglich der Übernahme der acht Mitarbeiterinnen und des Inventars folgten in den darauffolgenden Monaten, ehe man sich nun auf die erfolgreiche Übernahme des Kindergartens zum 1. August einigen konnte.