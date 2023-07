Vier Kinder umringt von Natur in Lonau getauft

Leise plätschert die Lonau Richtung Tal, der Wind pfeift durch die Baumwipfel und dann und wann schaut die Sonne hervor: Idylle zum festlichen Bergdörfer-Gottesdienst der Michaelisgemeinde in Lonau an der Wassertretstelle mitten im Wald. Vier Kinder wurden kürzlich getauft und eine besondere Tauferinnerung gefeiert – zusammen mit vielen Gästen aus der Evangelischen Gemeinschaft Südharz und ihren Pastoren Julia Dohl und Detlef Thomas.

Volle Bänke und musikalische Begleitung

„Jeder von uns ist Gottes Geschenk. Mit der Taufe gehören wir zu Gott und zur Gemeinschaft der Christen – wie schön, dass wir aus diesem Anlass gemeinsam in der Natur feiern können“, freute sich Pastorin Katharina López Acuña. Diesen Worten schloss sich Detlef Thomas an: „Manchmal geschieht etwas zwischen Himmel und Erde, das wir nicht erklären können. Manche würden es einen Segen nennen.“

Als Überraschung waren auch noch Uli Kohlrusch am Akkordeon und der Chor „4Elation“ zu Gast, die mit Liedern wie „Wade in the water“ oder „Mögen Engel dich begleiten“ für feierliche Atmosphäre sorgten, so die Organisatorinnen und Organisatoren. Alle Bänke waren besetzt, als Fynn Kowol mit seiner Familie den Anfang machte. Danach war Familie Heine an der Reihe: „Die kleine Fritzi hatte so die Ruhe weg, dass sie noch nicht einmal das Wasser auf ihrer Stirn störte und sie den Taufprozess einfach verschlief“, erzählt Pastorin Katharina López Acuña. Ihre großen Brüder Oskar und Anton hatten sich hingegen für eine Ganzkörpertaufe im Wassertretbecken mit eiskaltem Wasser aus der Lonau entschieden. „Doch als Anton das Wasser antestete, entschied er sich doch spontan noch einmal um. Oskar zog eisern durch und ließ sich hinterher mit dem Taufhandtuch trocknen.“

Mutig trotzt Oskar dem kalten Wasser. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Eine besondere Tauferinnerung

Eine besondere Tauferinnerung folgte zum Abschluss. „Du bist damals unter einem anderen Namen getauft worden – heute wirst du daran erinnert, dass du für immer als geliebtes Kind Gottes getauft bist, auch wenn du nun einen neuen Namen angenommen hast. Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Pastorin Katharina López Acuña, bevor sie allen anderen Gästen die Möglichkeit gab, sich vorne am Altar von ihr und Julia Dohl den Wassersegen mit Kreuz auf der Stirn geben zu lassen und sich an ihre eigene Taufe zurückzuerinnern.

Im Kirchenkreis Harzer Land finden in diesem Jahr einige besondere Tauffeste und -aktionen statt: zum Beispiel im Oberharz am Samstag, 19. August, um 15 Uhr auf den Zellerfelder Terrassen oder am Sonntag, 8. Oktober, um 11 Uhr in Sieber.