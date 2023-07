Ingmar Zugehör ist  neuer Präsident

Bei bestem Wetter und großer Beteiligung der Lions-Freunde mit Familien konnte der scheidende Präsident des Lions-Clubs Südharz, André Bogdan, jetzt symbolisch seine Präsidentenglocke an Ingmar Zugehör aus Herzberg übergeben, der ihm als Präsident im Amt folgt.

André Bogdan ließ nochmals die Höhepunkte seiner Präsidentschaft mit dem Vortragsabend unter Teilnahme von Dirk Rossmann in der Stadthalle, dem Empfang zum Charterjubiläum im Herzberger Schloss, die Schirmherrschaft zum Konzert Accolage im EMA-Gymnasium und die Car-Wash-Actitiy Revue passieren. „Wir konnten mit den Spenden und Zuwendungen viel in der Region bewegen, das zeichnet uns als Lions-Freunde aus“, so André Bogdan.

Der neue Präsident Ingmar Zugehör will an die Clubgemeinschaft, die drei Generationen überspannt, weiter pflegen und mit Aktivitäten anreichern. Seine Präsidentschaft stellt er unter das Motto „We serve – wir gehen den Weg weiter, ihr seid dabei“. Als erste Veranstaltung unter seiner Regie wurde das „Fest im Park“ am 7. Juli im Domeyer-Park in Herzberg (wir berichteten). finanziell unterstützt, damit die Kinder und Jugendlichen einen ausgelassenen Tag verleben konnten.