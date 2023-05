Restarbeiten an der B27: Oderbrücke nur einseitig befahrbar

Herzberg/Gieboldehausen. Auf der B27 zwischen Herzberg am Harz und Gieboldehausen kommt es auf Höhe Oderbrücke nochmal zu kurzzeitigen Bauarbeiten.

Der Geschäftsbereich Goslar der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr informiert über anstehende Restarbeiten an der Oderbrücke der B27:

Aktuell werden noch bis 26. Mai in Abhängigkeit der Witterung ausstehende Restarbeiten im Zuge der Bundesstraße 27 im Bereich der Oderbrücke erledigt. „Es handelt sich dabei unter anderem um Fugenverguss und die Beseitigung kleinerer Schadstellen in der Fahrbahn“, so die Behörde.

Die Fahrbahn der B27 bleibt für den Verkehr einseitig befahrbar, heißt es abschließend.

