Frau und zwei Kleinkinder bei Unfall in Elbingerode verletzt

In Elbingerode sind beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen zwei Kinder und eine Autofahrerin verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Am Donnerstag,4. Mai, war eine 30-jährige Autofahrerin aus Elbingerode gegen 18.10 Uhr auf der K407 aus Richtung Hörden in Richtung Hattorf unterwegs. In Elbingerode wollte sie laut Angaben der Polizei an der Kreuzung Unterdorf nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs warten. Dies übersieht der nachfolgende Autofahrer aus Rhumspringe und fuhr trotz Bremsung auf.

Durch den Aufprall wurde die Frau sowie zwei Kleinkinder leicht verletzt.