Original Südharzer Blaskapelle Lonau lädt zum Konzert

Lonau. Musikalischer Frühlingsgenuss mit böhmischer Blasmusik: Am kommenden Samstag, 6. Mai, spielen die Musikerinnen und Musiker im DGH in Lonau

Den Blasmusik-Fans und Gästen etwas anderes anzubieten war eine Idee, die in den Jahren vor der Pandemie von der Original Südharzer Blaskapelle Lonau mit Erfolg umgesetzt wurde. Auch am Samstag, 6. Mai, soll es wieder so sein.

Der Einladung zum Sonderkonzert der „Lonauer“ mit dem Motto „Frühling auf Böhmisch“ waren stets viele Fans der böhmischenPolkas, Walzer und Märsche gefolgt. Nachdem die Pandemie nach über drei Jahren nicht mehr die große Gefahr wie zu Beginn darstellt, entschloss man sich, wieder zum beliebten Konzert „Frühling auf Böhmisch“ am Samstag, 6. Mai, in das Dorfgemeinschaftshaus von Lonau einzuladen. Bei diesem Konzert zur Kaffeezeit sind speziell die Fans der böhmischen Blasmusik angesprochen, so der musikalische Leiter Walter Ziegler. Zwar präsentieren die Lonauer Musiker in ihren Konzerten immer wieder effektvolle Stücke aus aller Welt.

Polka und Walzer im Fokus

Doch nach wie vor hat die Musik von Ernst Mosch, seinen Vorbildern und seinen musikalischen Erben große Bedeutung für die Blaskapelle. Im Konzert „Frühling auf Böhmisch“ am 6. Mai werden die Lonauer Musiker deshalb vor allem klangvolle Polkas und Walzer spielen und den böhmischen Marsch pflegen. Das Sonder-Konzert findet ab 14.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen im DGH von Lonau statt. Der Eintritt ist frei. Spenden für die musikalische Arbeit der Blaskapelle sind willkommen. Einlass in das DGH ist ab 14 Uhr. Interessenten sind gut beraten, lieber etwas zu früh als zu spät zu kommen.