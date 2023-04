Pöhlder Zitherspielerinnen weiterhin aktiv

Bei der Jahreshauptversammlung des Harzklub Zweigverein Pöhlde wurde beschlossen, dass nach derzeitigem Stand keine besonderen Aktionen und Vorhaben mehr stattfinden sollen. Grund dafür ist hauptsächlich der Anstieg des Durchschnittsalters der Mitglieder (wir berichteten).

Fortgesetzt werden soll dagegen das gesellige Zusammensein bei gelegentlichen Treffen. Weiterhin wird die Zitherspielerinnengruppe aktiv bleiben. Dies entschieden die langjährigen Mitglieder Inge Decker, Inge Hassepaß, Erika Schröter, Renate Wittig, Waltraud Plümer, Vera Fischer, Gertrude Althaus und Anja Lange.

Vor rund 30 Jahren begannen drei der jetzt acht Spielerinnen aus „Spaß an der Freude“ mit den gemeinsamen Zitherspielen. Manche Frauen wie Vera Fischer hatten Gefallen an der Zithermusik gefunden. Sie hatte zunächst alleine geübt und danach eine Zeit lang die Musikschule in Osterode besucht. Nach und nach wurden weitere Mitglieder nach dem Motto „das kannst Du auch!“ geworben. Dazu gehörte auch Gertrude Althaus, die langjährige 1. Vorsitzende des Zweigvereins. Jedes Mitglied besitzt eine eigene Zither. Die Musikgeräte stammen zumeist aus dem Erzgebirge. Ihr Preis liegt bei rund 600 Euro und Koffer für rund 100 Euro.

Im weitesten Sinne ähnelt eine Zither einer liegenden Gitarre – allerdings mit mehr Saiten – und wird gezupft. Bei den Instrumenten, die ihren Ursprung in Deutschland im Alpenbereich haben, gibt es zahlreiche Varianten. Besonders bekannt geworden ist das Musikinstrument, als es in dem Nachkriegsfilm „Der dritte Mann – Harry Lime“ zur Titelmelodie gespielt wurde.

Auftritte zu vielen Anlässen mit kleinen Programm

In der Vergangenheit trat die Zitherspielerinnengruppe des Harzklub Zweigvereins Pöhlde häufig bei Heimatabenden, in der Kirche bei Weihnachtskonzerten, bei Ehejubiläen und ähnlichen Veranstaltungen auf. Begleitet wurden die Auftritte mit einem kleinen Programm und humorvollen Erzählungen. Dem Wunsch des Publikums folgend, gab es Oldies, alte Volkslieder, Kirchenlieder oder Instrumentalstücke. In der Regel wird einmal in der Woche geübt – oder bei Kaffee und Kuchen „geklönt“.

Wer mehr über das Zitherspielen wissen möchte, oder die Gruppe zu einer Veranstaltung einladen möchte, kann sich an Vera Fischer unter der Telefon 05521/2559 oder auch an Gertrude Althaus unter der Mailadresse u-althaus@t-online.de wenden.