Herzberg. Die diesjährige Müllsammelaktion rund um die Kernstadt Herzberg läuft am Vormittag des 22. April. Stadt bittet um Anmeldung von freiwilligen Helfern

Ein Appell an Besucher des Domeyerparks in Herzberg, doch bitte ihren Müll nicht herumliegen zu lassen. Am 22. April 2023 wird es wieder eine Müllsammelaktion in Herzberg geben. Freiwillige Helfer sind aufgerufen, sich zu beteiligen.

Herzberg Freiwillige für Müllsammelaktion in Herzberg gesucht

In diesem Jahr wird in Herzberg wieder eine Müllsammelaktion rund um die Kernstadt stattfinden. Darüber informiert die Herzberger Stadtverwaltung und bittet Bürger sowie Vertreter der Herzberger Vereine und Verbände um ihre Unterstützung am Umwelttag.

Engagierte ehrenamtliche Helfer haben am Samstag, 22. April, Gelegenheit, sich vormittags an der Aktion zu beteiligen. Die Helfer werden mit Handschuhen und Müllsäcken an der ortsbekannten Sammelstelle vormittags ab 9 Uhr im Domeyerpark oder vorab im Fachbereich II öffentliche Ordnung und Sicherheit ausgestattet.

Zu Beginn der Veranstaltung im Domeyerpark oder bei persönlicher Abholung der Sammelutensilien im Fachbereich II werden verschiedene Sammelplätze bekanntgegeben, an denen der eingesammelte Müll abgestellt werden kann. Mitarbeiter der städtischen Betriebe der Stadt Herzberg werden im Anschluss den dort abgestellten Müll abholen. Der Landkreis Göttingen wird den im Außenbereich gesammelten Müll kostenlos entsorgen.

Die Sammelgebiete in Herzberg werden durch den städtischen Mitarbeiter Ralf Wenzel, Telefon 05521/852212, koordiniert. „Um die Helfer möglichst effektiv einsetzen zu können, wäre eine Anmeldung vorab wünschenswert“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Vorbestellungen für Sammlungsutensilien und Sammelschwerpunkte online über www.herzberg.de/ut2023.

Im Anschluss an die Müllsammelaktion ab etwa 11 Uhr können die Helfer sich im „Jugendzentrum im Park“ bei einem Imbiss stärken.